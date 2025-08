Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali

«Nei giorni scorsi abbiamo informato tutte le istituzioni della pesante e tragica situazione che le associazioni sportive stanno vivendo per la mancanza di strutture sportive, visti i lavori attesi da anni su palestre scolastiche e Palazzetto. Le Associazioni sportive e le associazioni del territorio di Trani, regolarmente affiliate a Federazioni ed Enti di Promozione sportiva, che da decenni operano e svolgono sul territorio tranese attività di promozione e diffusione di diverse discipline sportive e che fanno dell'associazionismo sportivo un valore aggiunto per la vita quotidiana di bambini e ragazzi, abili e diversamente abili, dando ad ognuno di loro la possibilità di crescere e costruire un percorso sportivoChiediamo a gran voce un intervento tempestivo e concreto da parte dell'Amministrazione della Provincia BAT Barletta-Andria-Trani in particolar modo alla consigliera delegata Federica Cuna, affinchè siano concesse tutte le palestre fruibili ed utilizzabili di competenza della Provincia Bat nel territorio tranese, e che questo avvenga in tempi brevissimi, non oltre il 10 agosto, dato che la nuova stagione sportiva è alle porte, e che ogni associazione è pronta a riprendere gli allenamenti per la nuova stagione già dal 01/09/2025. Tutto ciò affinchè le concessioni dell'utilizzo di tutte le palestre provinciali, qui di seguito riportate, possano permetterci di organizzare e programmare lo svolgimento delle attività sportive/ricreative/educative, lo svolgimento degli allenamenti ed avviare in tempi adeguati la stagione sportiva di tutte le associazioni per l'anno 2025/2026.Questi gli Istituti coinvolti: I.I.S.S. ALDO MORO Palestra principale sita in Via Gran Bretagna – I.I.S.S. ALDO MORO Palestra principale sita in Via Salvemini - I.I.S.S. LICEO SCIENTIFICO "VECCHI" Palestra principale sita in via Grecia 12 – I.I.S.S. LICEO CLASSICO "DE SANTIS" Palestra centrale sita in via Tasselgardo.E' innegabile che la situazione attuale, con la chiusura del palazzetto, la Tensostruttura insufficiente ad accogliere le oltre 10 associazioni sportive e l'incertezza futura sul reale utilizzo di tutte le palestre ci potrebbe mettere difronte a scelte che non vorremmo MAI fare. L'amministrazione comunale si è sempre resa disponibile e vicina alle nostre necessità, nonostante la complessa situazione dell'associazionismo sportivo e le sue numerose componenti ma purtroppo ora non basta più. All'Amministrazione comunale chiediamo di monitorare passo dopo passo gli step dei lavori e che facciamo il possibile affinchè il Palazzetto torni a disposizione nel minor tempo possibile.C'è bisogno che l'Amministrazione Provinciale BAT si assuma le proprie responsabilità e sia concreta nella risoluzione del problema. Sapevamo che con la chiusura e l'inizio dei lavori presso il Pala Assi, situazione che denunciamo da tempo nelle dovute sedi, sarebbe arrivata al collasso per tutti noi, siamo arrivati ad un punto in cui è a serio repentaglio il diritto allo sport per tutti i bambini/e e ragazzi/e del territorio tranese ed il futuro delle associazioni sportive tranesi. Da tempo chiediamo l'utilizzo delle palestre scolastiche provinciali nel silenzio assordante dell'istituzione provinciale BAT e della consigliera delegata Cuna, cosa è stato fatto finora? Proprio in questo momento di difficoltà, notizia fresca, nel momento più critico rimette le deleghe, senza preoccuparsi della situazione esistente.Disastrosa la situazione delle Palestre scolastiche di alcuni istituti che sono inutilizzabili per gli studenti e di conseguenza ancora indisponibili per le concessioni. In questi ultimi anni due anni erano evidenti le difficoltà palesate più volte anche al Presidente della Provincia BAT Lodispoto.Siamo consapevoli delle difficoltà di gestione legate alle dinamiche del mondo scolastico, ma siamo altrettanto convinti che sia possibile trovare soluzioni adeguate atte a garantire il diritto allo sport per tutti i ragazzi e ragazze di Trani e la sopravvivenza delle associazioni sportive. Ma in questi due anni non ci siamo mai sentiti sostenuti e nelle cariche della Provincia BAT non abbiamo mai trovato interlocutore che ci ascoltasse concretamente e fattivamente, pur facendo leva attraverso l'Amministrazione Comunale. C'è grande bisogno di collaborazione e di sinergia per superare questo momento di grande difficoltà per lo sport tranese. Ognuna delle associazioni qui di seguito riportate, opera e lavora quotidianamente per permettere a tanti piccoli e grandi di coltivare un sogno, di praticare sani stili di vita, di instaurare relazioni, di vivere un mondo sportivo senza barriere anche e soprattutto senza per forza praticare la strada dell'eccellenza e delle vittorie ad ogni costo.Confidiamo in un Vostro riscontro positivo e in un impegno concreto per risolvere questa problematica. Qui l'elenco di tutti le Associazioni che insieme a tutti i 1.207 (MILLEDUECENTOSETTE) ATLETI piccoli e grandi, ragazzi e ragazze, abili e diversamente abili, in questo momento chiedono a gran voce gli spazi necessari per poter continuare a far vivere lo sport a Trani, noi tutti siamo disposti a sostenere sacrifici, a fare rinunce, a fare squadra per poter continuare a fare il nostro lavoro. Ora ci chiediamo se la politica è disposta a farlo.Asd Avis Basket TraniAffiliata con Fip e Csain - 84 tesserati - Attività svolte: Minibasket – campionato U13 – Campionato Dr1 Regione Puglia – Campionato Open csainAsd oltresportAffiliazione FIPPS ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE 2025/2026 – 19 TESSERATI provenienti da tutta regione – Powechair – attività svolta da atleti diversamente abiliAPD POLIS TRANIAffiliata CSEN - 31 tesserati praticanti - Attività svolte: OPEN Maschile CSEN volleyASD Amici del Basket e dello SportAffiliata CSEN - 41 tesserati praticanti Attività svolte: OPEN Maschile CSEN BasketASD cavaliers TraniAffiliata con Fip , Csain, e Uisp - 150 tesserati – Attività svolta Serie C femminile - Open Maschile Basket - Open misto volley.Apd Fortitudo TraniAffiliata con Fip, FIPAV, Csain, Csen, Eisi - 321 tesserati (a.s. 2024/2025) - Attività da svolgere stagione 2025/2026: Minibasket avviamento alla pratica dai 4 agli 11 anni – Campionati Maschili FIP U13-U14-U15-U17-U19 - Campionati Femminili FIP U15-U17 – Campionato Regionale Puglia Dr1 – Campionato Nazionale EISI BASKIN: disciplina sportiva inclusiva tra normodotati e diversamente abiliA.Ge (Associazione Italiana Genitori) TraniAffiliata EISI con 45 tesserati - Affliata al Centro Nazionale Sportiva aps LIBERTAS Roma – Campionato Nazionale EISI BASKIN : disciplina sportiva inclusiva tra normodotati e diversamente abiliASD Accademia Dello SportAffiliata FIPAV - 85 Tesserati praticanti - Attività da Svolgere: Minivolley avviamento alla pratica sportiva dai 4 anni agli 11 anni – Campionati Giovanili Femminili U13/U14/U16 – Campionati Giovanili U13 - 2^ Divisione FemminileASD POLISPORTIVA ADRIATICAAffiliata con FIPAV e Csen - 251 tesserati (stagione 24/25) - Attività da svolgere: Serie C femminile - Serie D maschile - Prima divisione femminile - Seconda divisione maschile - Seconda divisione femminile - Open misto federale – Campionati Giovanili Femminili U18/U16/U14/U13 - Campionati Giovanili Maschili U17/U15/U13 - Minivolley avviamento alla pratica sportiva dai 4 anni agli 11 anniASD NEW JUVE BASKET TRANIAffiliata FIP – 180 tesserati (stagione 2024/2025) – Attività svolte stagione 2024/2025: Campionati Giovanili maschili U13/U14/U17/U19 - Campionati giovanili femminili U17 - DR3 maschile REGIONE PUGLIA – SERIE B Femminile - Minibasket avviamento alla pratica dai 4 agli 11 anni.Lo sport merita rispetto, abbiamo smesso di stare in silenzio. Ed ora aspettiamo risposte concrete».