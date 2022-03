Emergenza Ucraina: pubblicato dal Comune il bando per mettersi a disposizione con accoglienza o prestazione di servizi

- Indirizzo dell'alloggio

- Superficie dell'abitazione in metri quadri

- Numero vani

- Numero massimo di persone ospitabili contemporaneamente

- Alloggio con autonoma gestione da parte degli ospiti (presenza di spazi per preparazione di pasti, di lavanderia, di pulizia e igiene dei locali)



- Alloggio accessibile a disabili



- Disponibilità all'accoglienza di nuclei familiari anche con figli minori

- Durata massima dell'accoglienza.



Si potrà manifestare la disponibilità alla prestazione di servizi a titolo gratuito quali:



- mediazione culturale e/o linguistica

- supporto psicologico

- consulenze legali a vario titolo

- accompagnamenti presso servizi pubblici (con o senza disponibilità di mezzo di trasporto)

- altri servizi ritenuti utili



L'istanza di adesione per la disponibilità a prestare servizi dovrà essere manifestata con compilazione dell'apposito modulo da inviare all'indirizzo emergenzaucraina@comune.trani.bt.it.



Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 20 marzo.



Il Comune, d'intesa con la Prefettura della Provincia di Barletta, Andria e Trani, raccoglierà le disponibilità e successivamente chi ha manifestato la propria disponibilità potrà essere contattato dagli Enti e dalle Autorità preposte, per l'attivazione dell'accoglienza e degli eventuali percorsi di accompagnamento necessari per l'inserimento delle persone nel nuovo contesto.



Pubblicato l'avviso per manifestare disponibilità all'accoglienza e messa a disposizione di servizi in favore di persone e nuclei familiari di nazionalità ucraina .Mediante questo avviso l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle disponibilità di nuclei familiari e singole persone all'accoglienza a carattere temporaneo di persone e/o nuclei familiari provenienti dall'Ucraina nonché la messa a disposizione di servizi utili al fronteggiamento di tale accoglienza, nel rispetto dei criteri e delle linee guida formulate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani.La disponibilità all'accoglienza abitativa è da intendersi temporanea per motivi di emergenza umanitaria in un presumibile arco temporale di una annualità presso:- alloggi privati (in abitazioni non condivise con il nucleo familiare proponente)- strutture alberghiere- strutture extra alberghiere (quali casa vacanze, b&b, agriturismi o affittacamere)strutture religioseNell'istanza di adesione occorrerà altresì indicare:- Comune presso il quale è collocato l'alloggio