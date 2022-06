Emozione e nostalgie alla consegna delle Toghe di platino

" Grande gioia perché dopo tanti anni di covid e riusciamo a celebrare questo riconoscimento che non è solo un tributo alla longevità ma soprattutto al valore in decenni di professione di colleghi che sono da considerarsi maestri, avvocati con la A maiuscola": sono le parole di Tullio Bertolino, presidente dell'Ordine degli Avvocati. "Intorno a questi maestri che hanno svolto con onore la loro professione si riunisce tutta la avvocatura senza soluzione di continuità dalle vecchie tradizioni alle promesse per il futuro".



Per Bertolino adesso è il momento di guardare al futuro con i piedi ancorati al valore del passato; l'importante novità nei Tribunali è data dalla informatizzazione che prende sempre più piede - insieme alle specializzazioni - nella professionalità , per stare sempre più accanto alle esigenze dei cittadini e alle evoluzioni della società.



"Grande emozione nel ritrovarmi qui con i miei colleghi, anche perché i rapporti tra i colleghi oggi sono molto cambiati siamo molto più distanti. Noi delle passate generazioni eravamo abituati a relazioni ben diverse": l'avvocato Torelli, toga di Platino tranese, ha sottolineato la nostalgia di una umanità più autentica tra colleghi e nei rapporti con i magistrati , evidentemente , in un'epoca in cui anche in tribunale ci si incontra sempre meno,

Ieri la giornata di della cerimonia di consegna delle "Toghe d'Oro e di Platino" per i cinquanta e sessant'anni di professione di avvocati del Foro di Trani è stato un momento non solo celebrativo ma anche di riflessione, rendiconto, e visioni e previsioni del futuro .