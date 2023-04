Emozione e sorrisi al primo "Sapore diversi" della Locanda del Giullare con Gigi Mintrone

Un clima raccolto, un'atmosfera familiare e serena in una condivisione fatta di emozione, sorrisi, racconti e episodi di vita e di esperienze intorno allo scrittore tranese Gigi Mintronequella del primo incontro di "Sapore diVersi " nella Locanda del Giullare.Una serata diversa davvero , allietata da un aperitivo che assomigliava davvero a una deliziosa cenetta, che ha costituito l'esordio nel mondo del Festival del Giullare di Gigi, che ha conquistato da subito i ragazzi della locanda; ma anche ha fatto immaginare percorsi nuovi da condividere insieme in futuro.Gigi, come sempre, è stato coinvolgente, capace di calamitare l'attenzione di menti e cuori che lo ascoltano con una teatralità, una capacità di comunicare rara e speciale in un duetto già consolidato in altre presentazioni con Stefania De Toma che ha introdotto la serata e l'ha intervistato.E chissà, che dopo questa prima esperienza non si possa pensare a un palcoscenico davvero nuovo: "Siamo felici e orgogliosi di aver aperto questo piccola rassegna che accompagna verso il Festival di quest'estate con Gigi Mintrone, con il quale siamo sicuri di poter costruire nuovi percorsi è davvero un ragazzo straordinario che ha tanto tanto da esprimere oltre a essere un valente scrittore, di cui aspettiamo con trepidazione la prossima opera Ma chissà anche nuove espressioni artistiche":così Marco Pentassuglia che alla fine della serata ha presentato i ragazzi della locanda a Gigi e ha invitato all'incontro del prossimo 24 aprile, scrittore napoletano Lello Maragno e il suo "Al mio segnale scatenate l'inferMo !"