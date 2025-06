Emozione e talento nel Concerto per la Pace del comprensivo B.R.P.D.

Un messaggio di pace potente e commovente è risuonato carico di emozione durante il concerto finale sulla pace tenutosi martedì 27 Maggio 2025 e che ha visto protagonisti il coro d'istituto e la classe di canto solistico dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio". L'evento, frutto dei corsi di potenziamento musicale tenuti dagli stimati professori Monica Franceschina e Pasquale Somma, ha offerto al pubblico un'esibizione eccezionale, dove giovani voci della scuola media e primaria si sono unite per intonare canti di speranza e armonia.I talentuosi alunni, sia della scuola media che della scuola primaria, hanno dimostrato un impegno e una maestria sorprendenti, interpretando un repertorio di brani dedicati al tema universale della pace nel mondo. Ogni nota, ogni parola cantata, ha ribadito con forza l'importanza di un futuro in cui la convivenza e la solidarietà siano valori fondanti. È stato un vero e proprio inno alla fratellanza, capace di toccare le corde più profonde dell'animo.L'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" si conferma ancora una volta in prima linea nella promozione di valori fondamentali. Questo concerto non è stato solo un'esibizione musicale, ma la chiara dimostrazione di come la scuola possa e debba essere un faro nella costruzione di una cultura di pace e solidarietà. La musica, con la sua capacità intrinseca di superare le barriere linguistiche e culturali, si è rivelata un veicolo straordinario per diffondere questo messaggio vitale, unendo cuori e menti nel segno dell'armonia.Questo evento è il culmine di un lungo e proficuo percorso, frutto di una sinergia eccezionale tra i professori della scuola media e le maestre della scuola primaria. Un lavoro di squadra che testimonia l'impegno costante dell'intero corpo docente nel fornire agli studenti opportunità di crescita non solo didattica, ma anche umana e valoriale. Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico Giovanni Cassanelli, la cui guida attenta e lungimirante è un pilastro fondamentale per l'istituto comprensivo RBPD. La sua dedizione e la sua visione permettono la realizzazione di iniziative di tale spessore, che arricchiscono il percorso formativo dei ragazzi e dei bambini e rafforzano il ruolo della scuola come presidio di cultura e di pace. Il concerto del coro e dei cantanti non è stato solo un momento di grande musica, ma una viva testimonianza di come, attraverso l'educazione e l'arte, si possa costruire un mondo migliore, un passo e una nota alla volta.Prossimo appuntamento il concerto dell'orchestra della RBPD, che si terrà il prossimo 5 giugno presso l'Auditorium di San Magno.