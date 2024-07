Ennesimo incidente all'incrocio fra via Moro e via Imbriani

Ennesimo incidente stradale avvenuto subito dopo la mezzanotte nel centro città all'incrocio fra via Aldo Moro e via Imbriani: coinvolte un'automobile ed uno scooter, che si sono scontrate proprio al centro di quel crocevia sempre più spesso teatro di tamponamenti per mancate precedenze e velocita' elevate, soprattutto (ma non soltanto) a tarda ora.Per i rilievi del caso e per prestare cure ai feriti sul posto sono presenti pattuglie della Polizia Locale ed una ambulanza del 118