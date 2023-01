Epifania, bagno di folla in piazza Libertà per le calze di Trani Soccorso

Tantissimi bambini insieme ai loro genitori sono accorsi questa mattina, in piazza Libertà, per ricevere le calze della Befana distribuite da Trani Soccorso.Una bella mattinata di gioia e allegria grazie anche all'animazione degli amici di Clown Therapy, che con i bambini hanno giocato e regalato una festa dell'Epifania davvero speciale.Un evento per i più piccoli voluto dalla onlus Trani Soccorso e reso possibile anche dalla collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Trani. Questo pomeriggio i volontari di Trani Soccorso continueranno la distribuzione delle calze nel reparto di Pediatria a Bisceglie.