Erasmus anche per i docenti: da Trani in Slovenia con "Teaching outdoor"

La formazione non va mai in vacanza, nemmeno ad Agosto!La scuola Rocca-Bovio-Palumbo crede fortemente nella formazione continua e promuove Erasmus courses non solo per gli alunni ma anche per i docenti, per ampliare le esperienze collaborative su scala europea e per promuovere la crescita individuale e professionale.Dal 19 al 23 agosto, il prof. Savino Bevilacqua è stato impegnato nel corso "Teaching Outdoor- interpretation and Actualisation of the Landscape and Geography" in Slovenia.Conoscere il territorio, esplorarlo, studiare gli effetti del cambiamento climatico, la geomorfologia del territorio, sono stati gli obiettivi principali del corso, tutto in Outdoor. Il nostro docente ha avuto modo di lavorare in team con docenti polacchi, slovacchi e croati e confrontarsi sulle metodologie di insegnamento della geografia e sperimentare la Forest Therapy.Una gran bella opportunità sostenuta dal Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli che crede in prima persona nella formazione continua e perpetuata dei suoi docenti anche all'estero.Prof. Savino Bevilacqua