Esercito, cambio al raggruppamento Campania

Nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure – Terra dei Fuochi", il Colonnello Nazario Onofrio Ruscitto, Comandante del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata "Sassari", ha ceduto al Colonnello Francesco Ferrara, Comandante del 1° Reggimento Bersaglieri della Brigata "Garibaldi", il comando del Raggruppamento Campania.Il passaggio di consegne è avvenuto al termine di un briefing nel corso del quale i due Comandanti hanno illustrato al Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud, le principali attività svolte nell'ultimo semestre e quelle previste nell'immediato futuro.Il Generale Tota, nel suo intervento, si è complimentato per l'ottimo lavoro svolto, in particolar modo nelle aree più sensibili e difficili della cosiddetta "Terra dei Fuochi" e ha formulato al Colonnello Ferrara e al suo staff gli auguri di buon lavoro. Ha inoltre colto l'occasione delle vicine festività per indirizzare ai militari dei due Reggimenti e alle loro famiglie i migliori auguri di un sereno Natale e un soddisfacente nuovo anno.Il Raggruppamento Campania opera nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" nella città metropolitana di Napoli, a Salerno e in provincia di Caserta, garantendo la sicurezza di siti istituzionali, luoghi d'arte e strutture strategiche, supportando le forze dell'ordine con servizi di tipo dinamico nel contrasto ai fenomeni di micro-criminalità e nella salvaguardia del bene comune e del cittadino.