Esperto legale cercasi al Comune di Trani

Con determinazione dirigenziale n. 68 del 30 gennaio 2026 è stato approvato il testo di un avviso pubblico teso alla selezione, per soli titoli, per il conferimento dell'incarico di Esperto Legale per la verifica delle procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati nell'ambito del progetto "PROG-643" - Sistema di Opportunità a Governance Locale per l'Integrazione e l'Autonomia (S.O.G.L.I.A.) per il triennio 2025-2028.L'importo complessivo del singolo incarico, come da budget di progetto autorizzato, è di 10.000 euro, compenso lordo comprensivo degli oneri di legge, fiscali, previdenziali a carico del prestatore, da erogarsi ad avvenuta verifica delle prestazioni.La domanda di partecipazione (siglata su ogni singola pagina), redatta esclusivamente sul modulo predisposto dagli uffici e disponibile in allegato potrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro e non oltre entro lunedì 16 febbraio alle ore 12.