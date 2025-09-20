Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri

Il Comando Provinciale traccia il bilancio delle attività estive

Trani - sabato 20 settembre 2025 8.41
Con la stagione estiva ormai giunta al termine, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani traccia un bilancio delle attività svolte sul territorio a tutela della sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che hanno affollato le località a maggiore vocazione turistica della provincia.
Dal 1° giugno ad oggi, i Carabinieri hanno effettuato oltre 3.150 servizi perlustrativi, con una media di circa 25 al giorno, che hanno portato al controllo di oltre 21.000 persone. In tale ambito, sono stati eseguiti più di 13.000 controlli alla circolazione stradale, al termine dei quali sono stati:
denunciati in stato di libertà 40 automobilisti per guida in stato di ebbrezza;
elevati 1.100 verbali per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore a 350.000 euro;
sequestrati 86 veicoli.
L'attività di contrasto alla criminalità non si è fermata: nel medesimo periodo sono state arrestate 77 persone e 326 denunciate in stato di libertà, principalmente per reati contro il patrimonio (furto aggravato, rapina, truffa) e per violazioni in materia di stupefacenti.
Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno dell'abuso di alcol e sostanze psicotrope, problematiche che coinvolgono soprattutto i più giovani nei contesti del divertimento notturno. In questo ambito i Carabinieri hanno denunciato 25 persone per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e segnalato alla Prefettura di Barletta Andria Trani oltre 200 assuntori per uso personale.
Accanto ai servizi ordinari, sono stati predisposti dal Comando Provinciale dispositivi straordinari di controllo del territorio, soprattutto nei fine settimana, che hanno visto impegnati i militari delle Compagnie di Barletta, Andria e Trani, supportati da reparti specializzati come lo Squadrone Eliportato Cacciatori "Puglia" e le Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 14° Battaglione "Calabria".
Le operazioni hanno interessato in particolare le aree più sensibili, caratterizzate da fenomeni di degrado o da forte concentrazione giovanile, con controlli a persone, veicoli e attività commerciali.
Infine, un ruolo fondamentale è stato svolto dalle Stazioni Carabinieri, vere e proprie "antenne sociali" del territorio, che con la loro presenza capillare hanno garantito vicinanza alle comunità e contribuito a mantenere un diffuso senso di sicurezza.
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani rinnova l'impegno quotidiano nella tutela della legalità e della serenità dei cittadini, con l'obiettivo di rendere sempre più sicuro il territorio
  • Carabinieri
Altri contenuti a tema
Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa Attualità Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa Il giovane militare fu travolto mentre prestava soccorso ad una famiglia
Carabinieri, bilancio e nuovi vertici Attualità Carabinieri, bilancio e nuovi vertici Salutati i Maggiori Minici e Trotta. Il Comandante: "Reati e furti in netto calo"
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Inbox Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso Omaggio al “prefetto dei cento giorni”, simbolo della lotta alla mafia lasciato solo dallo Stato
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza Religioni Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza Continuano a verificarsi episodi nella provincia Bat
Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro Attualità Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro Il nipote omaggia il militare caduto con un quadro e una poesia
1 Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT L’Arma dei Carabinieri intensifica la presenza nelle località turistiche e nei centri cittadini
Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino Sequestrate tre cave di marmo tra Trani e Bisceglie: violazioni ambientali e sicurezza sul lavoro nel mirino Indagate quattro persone, accertate escavazioni abusive e gestione illecita di rifiuti
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis L'uomo ha riportato solo lievi contusioni. Indagano i Carabinieri
Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
20 settembre 2025 Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
20 settembre 2025 L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
"Laila ", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani
20 settembre 2025 "Laila", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani
I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi
20 settembre 2025 I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
20 settembre 2025 Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
Agenda "Dialoghi di Trani ", tutti gli appuntamenti del fine settimana
20 settembre 2025 Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana
“Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.”
19 settembre 2025 “Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.”
Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina
19 settembre 2025 Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina
Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa
19 settembre 2025 Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa
Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D
19 settembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.