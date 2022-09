Ex distributore di carburante di Corso Imbriani , Lima: "Che intenzioni si hanno?"

Raimondo Lima interviene sulla sua pagina Facebook sulla situazione che riguarda l'area dell' ex distributore di carburante su Corso Imbriani. Lo riportiamo integralmente"Che intenzioni si hanno per l'area dell'ex distributore di carburante su corso Imbriani ?Da settimane, l'area è delimitata ma non si comprende cosa sia in programma.Da residente che vive il quartiere credo sia opportuno istituire un'area parcheggio con l'installazione di colonnine elettriche per le automobili. Colonnine elettriche carenti in città, così come le aree parcheggio.Tra uffici comunali, uffici Inps, uffici Polizia Locale e fermata STP la zona in questione rende impossibile un parcheggio, seppur momentaneo, ai residenti.Si parla tanto di transizione ecologica, quale occasione migliore per poter installare anche a Trani finalmente delle colonnine per la ricarica elettrica ?Ne parlavo proprio ieri con l'assessore Colangelo che, frequentando anche lui da sempre la zona, la pensa allo stesso modo. Cosa si aspetta ?"