Ex istituto psico pedagogico di Trani, entro l'anno saranno avviate le procedure di riqualificazione

11 foto Sopralluogo ex istituto psico pedagogico di Trani

Si è svolto questa mattina il sopralluogo da parte delle istituzione nell'ex istituto psico pedagogico di Trani. In questi giorni, infatti, è in corso la bonifica del sito di proprietà della Provincia con la messa in sicurezza dell'intero immobile. «Entro l'anno - ha assicurato il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto - avvieremo le procedure per la riqualificazione, entro il prossimo anno avremo un soggetto che si occuperà di riqualificarla mantenendo la destinazione d'uso socio-sanitaria. La Invimit è un'interlocutore valido con cui stiamo parlando per la riqualificazione dello stesso».Oltre al sindaco Amedeo Bottaro, al sopralluogo di questa mattina era presente anche il consigliere provinciale Giuseppe Corrado. «Stiamo restituendo a Trani - ha dichiarato - un luogo meraviglioso. Come Provincia stiamo lavorando per mantenere la stessa destinazione d'uso ma facendo venir fuori una struttura di altissimo livello. Intanto, stiamo garantendo come Comune, insieme al sindaco Bottaro, una nuova area come accesso al mare di cui i cittadini potranno usufruire in totale sicurezza».