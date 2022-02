Ex pinetina di via Andria, c’era una volta il cartellone pubblicistico di affidamento/esecuzione lavori

Stando a quand'era riportato sull'ormai "disperso" cartellone pubblicistico di affidamento/esecuzione lavori per il restayling della piazza Giovanni Paolo II mancano pochi giorni al secondo compleanno dall'affidamento lavori (24/02/2020) e nonostante la data contrattuale di ultimazione lavori fosse fissata al 23/07/2020 ad oggi non è ancora ufficialmente noto quando la su citata piazza verrà riconsegnata alla cittadinanza ed in particolare ai residenti del quartiere.Nell'attesa di tale pomposo evento il Comitato di quartiere Via Andria, memore di quello che a fronte della spesa prevista doveva essere il progetto iniziale, nota ed evidenzia le seguenti incongruenze:- il numero degli alberi è stato dimezzato;- il chiosco con bagno annesso depennato;- la caditoia della fontana resa inutilizzabile tanto che l'acqua defluisce verso la strada rendendo scivoloso il marciapiede che, in tal guisa, costituisce un pericolo di "ruzzolamento/scivoloni" per i passanti;- il muro perimetrale dell'area di sgambamento è fatiscente come in origine.Si evidenzia inoltre che mentre il "pugno" di alberi piantumati in sostituzione dei 42 pini e costati oltre 20.000,00 euro sono ormai secchi e da sostituire, nelle aiuole verdeggia sempre piu rigogliosa l'erba spontanea, le recinzioni del cantiere (?) sia sul lato di via Andria ma in particolare su quello di via Ferrara oltre ad essere instabili sono un palese ed evidente pericolo.Per concludere mentre cerchiamo di capire se la ex (ex) pinetina di via Andria sia o meno un cantiere si rappresenta che la stessa, a seconda della fascia oraria, ed a causa dell'instabilità delle recinzioni, viene utilizzata:- dagli amici a quattro zampe come "cagatoio",- dai minori non accompagnati come parco giochi;- dai ragazzi più grandi come campo da calcio;- da ignoti come discarica a cielo aperto.Certo… della mancanza di senso civico e del mancato rispetto della "cosa pubblica" da parte dei cittadini non può essere imputata all'amministrazione e/o agli amministratori ma un minimo di deterrenza la si può anche mettere in atto con qualche giro di ronda da parte delle forze dell'ordine di ogni ordine e grado.