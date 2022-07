Fa tappa a Trani il "Dante in bici tour" di Giorgio Battistella

Fa tappa a Trani il "Dante in bici Tour", che vede protagonista Giorgio Battistella, membro della Società Dante Alighieri di Treviso e appassionato cultore della Divina Commedia, partito da Treviso e approdato in Puglia, che attraverserà in bici declamando i versi del sommo Poeta.Il 9 luglio, infatti, Giorgio Battistella arriverà con la sua bici anche a Trani dove sosterà presso la Chiesa di San Francesco e declamerà "Il racconto di Francesco d'Assisi". Durante la tappa sarà presentato il racconto della vita di San Francesco che Dante fa nell'XI canto del Paradiso. "Si tratta - racconta Giorgio Battistella - di un'occasione per avvicinare la gente alla letteratura, in particolare alla poesia di Dante, un po' come faceva Roberto Benigni. Introduco il canto, il brano e lo spiego verso per verso. Amo spiegare il tutto in maniera leggera e familiare".La tappa tranese, organizzata dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, fa parte dei 950 km complessivi del tour di Giorgio Battistella, che può essere seguito anche sulla pagina Facebook dell'autore "Ascolto Dante e vivo".