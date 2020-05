Fase 2, nel weekend controlli serrati della Polizia locale di Trani per evitare assembramenti

Controlli serrati da parte della polizia municipale di Trani per evitare assembramenti. Dall'inizio della fase due molte persone si sono riversate per strada e pertanto alta è alta l'attenzione da parte delle forze dell'ordine, specialmente con l'arrivo del fine settimana. Pertanto su indicazione del sindaco, Amedeo Bottaro, l'assessorato alla Polizia Locale ha predisposto in questo week end dei controlli mirati nelle zone di mare della città con l'obiettivo di evitare la formazione di assembramenti e stazionamenti in contrasto con il DPCM ministeriale.Gli agenti della polizia locale, coordinati dal capitano Michele Ruggiero, hanno avviato l'attività fin dalle prime ore della giornata e per tutto il pomeriggio. In particolare, nella giornata di sabato 9 aprile, i controlli si sono dapprima concentrati sulla litoranea sud, dalla Villa sino al lungomare Mongelli, dove si sono registrati diversi assembramenti: gente che praticava sport di gruppo o comitive di giovani e famiglie sulla spiaggia di Colonna.In merito le restrizioni per le spiagge, ricordiamo che è vietata ogni forma di stazionamento in spiaggia o sugli scogli per prendere il sole così come è vietato posizionare ombrelloni, sdraio o stendere asciugamani. L'unica eccezione è per coloro che praticano la pesca sportiva, per i quali è evidentemente consentito lo stazionamento durante il periodo di esercizio dell'attività e usando la dotazione minima quale una sedia pieghevole per la seduta del pescatore. È comunque consentito fare un veloce bagno in mare essendo considerata "attività motoria", ma con le regole e limitazioni suddette: niente stazionamento, si arriva, si fa il bagno, si va via. In ogni caso non è consentito stazionare sulla spiaggia prima e dopo il bagno in mare.Nella seconda parte di giornata, l'attenzione degli agenti si è spostata nell'area storica della città e nelle piazze solitamente più frequentate. In Piazza Gradenigo, per esempio, la Polizia è intervenuta per separare gruppi di persone che sostavano tranquillamente in gruppo sulle panchine.Analoga attività sarà intensificata nella giornata di domenica 10 aprile.