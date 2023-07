Fede, arte, musica: l'atteso programma della festa patronale di San Nicola il Pellegrino

Con la conferenza stampa che si è svolta nella nuova struttura di piazza Teatro, il Comitato Feste Patronali della Città di Trani rende noto il programma dei Solenni Festeggiamenti in onore di San Nicola il Pellegrino.Questo il programma nel dettaglio:Basilica CattedraleNovena a San Nicola il Pellegrino dal 20/7/2023 al 28/7/2023Ore 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Celebrazioni eucaristiche animate dalle Comunità parrocchiali di Trani.Venerdì 21 luglio 2023Ore 19,30 – Chalet Villa Comunale – Esposizione della ritrovata opera storica del 1991 che ritraeil Santo Patrono della Città di Trani, commissionata da Andrea Gusmai all'artistaFulvio Del Vecchio. (L'esposizione dell'opera si protrarrà sino al 31 luglio 2023).Martedì 25 luglio 2023Ore 18,30 – Piazza della Libertà – "Sulle orme del Pellegrino" – Itinerario per i più piccoli suiluoghi di San Nicola, amico dei bambini, a cura dell'associazione "Tranensis".Giovedì 27 luglio 2023Ore 17.30 - Apertura dei festeggiamenti con festoso suono delle campane di tutte le Chiese dellaCittà e saluti pirotecnici a cura della ditta "Colangelo FireWorks" (Avigliano – PZ).Ore 17,45 – Piazza della Libertà – Arrivo delle Reliquie di San Francesco da parte dei fratifrancescani di Assisi e trasporto in Cattedrale con un mezzo della Polizia Localesecondo il seguente itinerario: piazza della Libertà, via Mario Pagano, corso VittorioEmanuele, via Fra Diego Alvarez. Piazza Duomo.Ore 18,00 – Piazza Duomo - Accoglienza delle Reliquie di San Francesco da parte delle Autoritàreligiose e civili, e dai rappresentanti delle Arciconfraternite/Confraternite tranesi.Ore 19,00 – Cattedrale - Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Guglielmo Spirito, OFMConv di Assisi.Ore 20,00 – Cattedrale - Esposizione alla venerazione delle Reliquie di San Francesco e di SanNicola il Pellegrino.Ore 21,00 – Villa Comunale (Cassa Armonica) – San Nicola il Pellegrino in "ARTE eMUSICA", esibizione di giovani talenti musicali della Città di Trani, a curadell'associazione culturale "Trani 2.0/Trani Sociale".Venerdì 28 luglio 2023Ore 19,00 – Piazza Mazzini - Corteo storico per le vie della città, a cura dell'associazione XiaoYan,Ore 19,30 – Piazza della Libertà - Presentazione del libro: "San Nicola Kyrieleison. La Follia delVangelo" e del libro "I santi della Magna Grecia", saranno presenti gli autori e icuratori dei testi.Interverranno: Mons. Natale Albino, una delegazione dei monaci ortodossi,rappresentanti della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e una delegazionedell'Associazione greco-ortodossa "San Nicola il Pellegrino" di Stiri.Seguirà un momento di preghiera bizantina in onore di San Nicola, da parte deimonaci ortodossi.Ore 20,30 – Via Beltrani - Rappresentazione scenica "Nicola e Francesco, storie di uomini, follie santi", momenti di vita di San Nicola il Pellegrino e San Francesco d'Assisi, a curadell'associazione Xiao Yan.ore 22,00 – Chiesa di san Giacomo - Corteo della traslazione delle Reliquie di san Nicola conarrivo in Cattedrale.Sabato 29 luglio 2023Ore 16,30 – Istituto penitenziario maschile (via Andria) - Visita delle Reliquie di San Francescoe di San Nicola il Pellegrino all'interno della Casa di reclusione con momento dipreghiera con e per i detenuti (a seguire ritorno delle Reliquie in Cattedrale).Ore 19.30 - Lido A.N.M.I. – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Can. DomenicoGramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 20.30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I.sul motopeschereccio "Rosa dei venti" della famiglia Paolo Castiglia, con l'altasorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo diTrani. L'effige del Santo sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al motopeschereccio, dalnatante del pescatore Sansaro Lorenzo della "Baia del pescatore", con lacollaborazione del Gruppo Sub "Amici del Mare" e dell'A.N.P.S.Ore 21.00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Ingresso del Santo Patrono accolto daun'artistica attrazione pirotecnica della ditta "Colangelo FireWorks" (Avigliano – PZ).Seguirà la Processione con l'intervento del Rev. mo Capitolo Cattedrale, del Clero,della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani e dell'associazioneGreco/Ortodossa "San Nicola il Pellegrino" di Stiri, che percorrendo: via Banchinaal Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour, via Mario Pagano,raggiungerà piazza della Libertà dove l'Immagine sarà esposta in un caratteristico altareall'aperto (macchina di San Nicola), rimanendo alla venerazione dei fedeli per tutti igiorni della festa.Ore 22,00 – Banchina al Porto (presso statua di San Nicolino) – Grande spettacolo di musicaleggera "Massimo Galantucci & CONTRORCHESTRA BIG BAND" con i brani piùfamosi degli anni '70, '80 e '90.Conductor Vito Vittorio Desantis, presenta Sabino Matera.Domenica 30 luglio 2023Ore 8.30 - Diana pirotecnica eseguita dalla ditta "Colangelo FireWorks" (Avigliano – PZ), adevozione di Luis Avellaneda e Luis Alberto Rosada di Buonos Aires (Argentina).Ore 9.00 - Piazza della Libertà – Celebrazione eucaristica animata dalla confraternita di SantaMaria dè Dionisio.Ore 10,00 - Istituto penitenziario femminile (piazza Plebiscito) - Visita delle Reliquie di SanFrancesco e di San Nicola il Pellegrino all'interno della Casa di reclusione conmomento di preghiera con e per le detenute (a seguire ritorno delle Reliquie inCattedrale).Ore 11.30 - Cattedrale - Cripta di San Nicola il Pellegrino - Celebrazione eucaristica Capitolare.Ore 19.00 - Piazza Duomo - Cerimonia di consegna della chiave della Città al Santo Patrono e Solenne Pontificale presieduto da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, animata dal Coro Interparrocchiale cittadino, con la partecipazione del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, dai rappresentanti delle Arciconfraternite/Confraternite, e Associazioni Religiose di Trani.Ore 20.00 - Piazza Duomo - Solenne Processione del Santo Patrono e delle Venerate Reliquie diSan Nicola il Pellegrino e San Francesco d'Assisi con l'intervento di Sua Ecc.za Mons.Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, delle Autorità Civili e Militari, delleArciconfraternite e Confraternite, degli Ordini Francescani limitrofi e dell'associazioneGreco/Ortodossa "San Nicola il Pellegrino" di Stiri.Itinerario: piazza Addazi, piazza Duomo, via Beltrani, via Mario Pagano, viaSant'Agostino, piazza Gradenigo, corso Vittorio Emanuele, piazza della Repubblica,via Cavour, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza della Libertà(dove l'Arcivescovo impartirà la benedizione dei bambini presenti), via Ognissanti,piazza Sedile San Marco (benedizione del mare), via Arcangelo Prologo (dovel'Immagine e le Venerate Reliquie sosteranno nella Chiesa di San Nicolinoper un momento di preghiera), piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Duomo,Basilica Cattedrale dal cui sagrato Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo impartirà laSolenne Benedizione con relativo congedo dei frati francescani, per il ritorno delleReliquie di San Francesco ad Assisi.Ore 23.30 - Molo di San Nicola - Spettacolo pirotecnico della ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN).Lunedì 31 luglio 2023Ore 11,30 - Chiesa di San Nicolino – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore dellaCattedrale Rev.do Can. Mauro Sarni e animata dalla Confraternita di San Nicola ilPellegrino.Ore 19.00 – Piazza della Libertà – Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. SaverioPellegrino.Ore 20.00 – Piazza della Libertà – Processione dell'immagine del Santo Patrono con l'interventodella Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani, percorrendo via Mario Pagano,via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, molo SantaLucia.Ore 21.00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Imbarco del Santo Patrono sulmotopeschereccio "Rosa dei venti" della famiglia Paolo Castiglia con l'altasorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo diTrani, per il ritorno al Santuario di Santa Maria di Colonna, salutato daun'artistica attrazione pirotecnica eseguita dalla ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN).Ore 22.00 - Lungomare Cristoforo Colombo - Arrivo del Santo Patrono presso il Lido A.N.M.I.,accolto dai fedeli, dal Gruppo soci A.N.M.I., dall'associazione sub "Amici del Mare"e dall'A.N.P.S., per il rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna.