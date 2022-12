Federica Paradiso concorrerà al Festival di Sanremo della canzone cristiana

"Una gioia immensa!": così la mamma e il papà di Federica Paradiso nel riferirci la notizia della partecipazione in qualità di concorrente di sua figlia alla seconda edizione del Festival di Sanremo della canzone Cristiana.Forse non tutti sanno che a Sanremo dallo scorso anno si svolge, in concomitanza con la 73ª edizione del Festival della canzone italiana, questo Sanremo Cristian Music Festival, un vero e proprio Festival nel Festival, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Amadeus e la Christian Music del Festival della Canzone Cristiana, ideato dal cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico dello stesso, il quale, nelle ultime ore, ha resi noti alla stampa i nomi dei 22 artisti in gara tra cui la nostra Federica.Un festival all'insegna della di una evangelizzazione condotta attraverso la musica, una forma espressiva donata da Dio che non conosce limiti né barriere di ogni sorta.E la forza e il valore artistico di Federica, che attraverso l'arte manifesta la capacità di poter superare i limiti umani, deve aver conquistato la giuria, insieme ovviamente alla canzone presentata e alla bella , calda e intensa voce della ragazza nonché alla sua capacità interpretativa.Grande felicità anche nello staff di Federica: il cantautore Mizio Vilardi che ha scritto la canzone, Alex Grasso del Four Walls Studio di Giovinazzo e la vocal coach Annamaria Loiacono, molfettese. E tanto giubilo ci sarà sicuramente in Cielo perché, come si potrà capire vedendo il festival, nelle esibizione di Federica sarà presente anche la mano di Don Tonino Bello, attraverso alcuni versi tra i tanti che il nostro amato Vescovo ci ha lasciato."Non è stato per niente facile scegliere le canzoni e i concorrenti perché, quest' anno, mi sono giunte candidature nettamente superiori a quelle della passata edizione, sia per la qualità degli artisti, sia per i testi delle le canzoni e la qualità della musica", ha affermato Venturi: una dichiarazione che non fa altro che rendere tutti noi ancora più orgogliosi di questo bellissimo risultato.La bellezza e la grazia del cuore di Federica sono un regalo per tutta la Città, che non può che esultare della bellissima opportunità che la nostra giovane artista avrà di potersi far conoscere, ambasciatrice di una Trani fatta di giovani valorosi, coraggiosi e ricchi di talenti coltivati con passione e impegno.