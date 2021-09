Federica Paradiso ed il suo nuovo singolo "Sempre Incanto"

Tutto pronto per l'evento di mercoledì 29 settembre, alle ore 20.00, presso l'auditorium Mons. Picchierri della Parrocchia San Magno a Trani, che vedrà la presentazione di "Sempre incanto",videoclip del nuovo brano della cantante tranese Federica Paradiso.A distanza di due anni dall'esordio in "Come ci capita", Federica, ragazza non vedente sin dalla nascita, laureata in Scienze Turistiche ed appassionata di musica, annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con il singolo "Sempre incanto", coinvolgendo sua sorella gemella Pia, poetessa in erba e voce narrante.La canzone, scritta dal cantautore molfettese Mizio Vilardi, è stata arrangiata e registrata da Alex Grasso presso il Four Walls Studio di Giovinazzo. La serata sarà condotta dallo psicologo e musicoterapeuta Silvio Todisco ed intervallata da varie interviste agli artefici nonché protagonisti di questo progetto: Enrico Acciani (regista del video), Mizio Vilardi (autore del brano), Nicla Piacciarello (interprete nella lingua dei segni nel video).Seguirà un concerto di Federica con i musicisti Damiano Marasciuolo (Pianoforte) e RiccardoCampana (Chitarra), alla presenza della sua insegnante di canto, Anna Maria Loiacono.Con "Sempre incanto" Federica è pronta a stupirci ancora e noi non vediamo l'ora di ascoltarla nella sua nuova creazione musicale. Info e prenotazioni per la serata: 3491492718. Il video di "Sempre incanto" sarà disponibile dal 30 settembre su Youtube.