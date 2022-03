Ferri: "Urgente riconsegnare il parcheggio dell'ex ospedale ai pazienti della riabilitazione"

L'emergenza pare stia venendo meno - dato confermato dalle ultime disposizioni del Consiglio dei Ministri - e di fatto il drive through allestito a gennaio nell'area parcheggio adiacente all'ex ospedale San Nicola Pellegrino per consentire operazioni legate al covid non ha più senso di restare lì, soprattutto in considerazione del fatto che quell'area è adibita normalmente alla sosta dei mezzi dei pazienti nel centro di riabilitazione. Lo ha sollecitato in particolare il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea Ferri in un post su Facebook che pubblichiamo integralmente."Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo c.a. ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Cogliamo tutti con entusiasmo questi primi timidi segnali di ritorno alla normalità.In tal senso spero vivamente che l'Asl (che ringrazio pubblicamente per il lavoro svolto in questi due anni) possa quanto prima smontare il drive-through allestito a gennaio nell'area parcheggio adiacente il Presidio territoriale assistenzialisti ale (già ospedale San Nicola Pellegrino) per far sì che quell'area ritorni alla sua destinazione originaria.L'area parcheggio era adibita quale sosta dei mezzi a servizio dei pazienti del centro di riabilitazione.È facilmente comprensibile quanto chi frequenti quei reparti possa avere gravi difficoltà motorie e quanto sia difficoltoso per loro e i loro accompagnatori accedere a quelle aree dall'ingresso principale, allungando di molto il percorso da compiere, considerando anche che non si trova mai parcheggio."