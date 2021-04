Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso di Colonna

Manca ormai poco meno di un mese alla solenne festa del Crocifisso di Colonna, festa molto sentita dai cittadini tranesi e non solo. E, sebbene la situazione attuale sia caratterizzata da restrizioni, prosegue senza sosta l'attività di programmazione da parte del Comitato feste patronali.Da tempo, il Comitato, nella persona del Sig. Gianfranco Di Toma, si adopera per la promozione del culto, non solo verso il Santo Patrono Nicola il Pellegrino, ma anche verso il SS. Crocifisso di Colonna. In merito a quest'ultima ricorrenza, sebbene le odierne restrizioni impongano una celebrazione dell'evento in "tono minore", il Comitato si è già attivato per l'organizzazione dello stesso. Per l'occasione, e al fine di sensibilizzare la cittadinanza, sono stati riprodotti dei crocifissi in legno con inserti in foglia argento di 18 cm di altezza, identici a quello che si venera presso il Santuario di Colonna.L'articolo religioso potrà essere acquistato contattando il comitato sulle pagine social Facebook o Instangram, o durante il Triduo presso il Monastero di Colonna. Il ricavato servirà per l'organizzazione, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, di un momento comunitario per la festa della SS.ma Croce, che sarà ospitata presso la Parrocchia di Santa Chiara. Presso le medesime pagine potrà inoltre richiedersi il tradizionale drappo, riproducente la Croce, da fissare ai balconi.A breve sarà inoltre pubblicato in modo dettagliato il programma con l'elenco completo di tutti gli appuntamenti.