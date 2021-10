Festa dei nonni, oggi laboratorio di scrittura al Polo Museale di Trani

Sabato 2 ottobre ricorre la Festa dei Nonni. E, per l'occasione, il Polo Museale Diocesano di Trani, nell'ambito del progetto della Fondazione S.E.C.A. per la Cultura, ha pensato di dedicare un laboratorio di scrittura ai bambini dagli 8 ai 12 anni.I bambini avranno a disposizione una macchina per scrivere, fra quelle in dotazione al Museo per la Macchina della Macchina per Scrivere, e potranno indirizzare una lettera ai propri nonni.La partecipazione è gratuita: basta prenotarsi al numero 0883.582470 o scrivere all'indirizzo info@fondazioneseca.it.I nonni che accompagneranno i nipotini potranno visitare il Museo gratuitamente.L'iniziativa è cofinanziata dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani.