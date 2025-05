Festa della mamma, la tenerezza di una donna carabiniere e suo figlio

Nel giorno della festa della mamma, il Comando dei Carabinieri di Trani ha scelto di celebrare tutte le mamme con un'immagine che parla al cuore. Lo ha fatto con una foto semplice ma piena di significato: una donna in uniforme stringe tra le braccia suo figlio, in un momento tenero e autentico catturato all'interno della villa comunale.Uno scatto che racconta molto più di quanto le parole possano fare. Racconta la forza silenziosa di tante donne che, con coraggio e dedizione, ogni giorno indossano una divisa per servire lo Stato e, al tempo stesso, non smettono mai di essere madri. Una carezza, un sorriso, uno sguardo complice: il linguaggio universale dell'amore tra una madre e suo figlio.In un tempo in cui spesso ci si dimentica che dietro ogni uniforme c'è una persona con una storia, una famiglia, una vita, questa immagine arriva come un promemoria gentile. E lo fa nella maniera più potente: con la semplicità di un abbraccio.