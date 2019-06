Festa della Repubblica, a Barletta l'onore al merito di quattro tranesi

Si terrà questa mattina a Barletta, nel Castello Svevo con inizio alle ore 9.30, la cerimonia per il 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La cerimonia è promossa dalla Prefettura di Barletta Andria Trani con la collaborazione del Comune di Barletta. In questa occasione a ex militari e civili, direttamente a loro o alle loro famiglie, saranno consegnate le distinzioni onorifiche dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, le medaglie d'onore a coloro che furono deportati ed internati nei lager nazisti e le onorificenze pontificie.Quattro i tranesi a cui verranno consegnate le distinzioni onorifiche. Si tratta di Alfonso Cava, Spiridiona Galasso, Francesco Pompilio e Roberto Abbattista. A fare le veci del sindaco Bottaro che sarà invece impegnato a Trani, ci sarà l'assessore Cecilia Di Lernia che porterà ai quattro cittadini e alle loro famiglie il messaggio di felicitazioni da parte del primo cittadino e di tutta la comunità tranese.Di seguito il programma della cerimonia:ore 9,30 Schieramento picchetto d'onore e rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d'Armaore 9,40 Arrivo Autorità ed invitatiore 10,00 Onori al Prefetto della provincia di Barletta Andria Traniore 10,05 Deposizione delle Coroneore 10,15 Inno Nazionale a cura degli studenti del Liceo Musicale "Casardi" di Barlettaore 10,20 Preghiera per la Patriaore 10,30 Lettura, da parte del Prefetto di Barletta Andria Trani, del messaggio inviato dal Presidente della Repubblicaore 10,40 Saluto del Sindaco del Comune di Barlettaore 10,50 Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, delle Onorificenze di "Vittime del Terrorismo", delle Medaglie d'Onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti e delle Onorificenze Pontificieore 12,20 Inno Nazionaleore 12,25 Onori finali al Prefetto della provincia di Barletta Andria Traniore 12,30 Termine della cerimonia.