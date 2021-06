Festa della Repubblica, oggi cerimonie in Comune e Prefettura

Si terrà oggi, mercoledì 2 giugno, la cerimonia per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Alle ore 11, in Prefettura, alla presenza dei sindaci del territorio, con inno nazionale ed esposizione della bandiera tricolore a cura dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani, il prefetto Valiante darà lettura del messaggio inviato, per l'occasione, dal presidente della Repubblica Italiana, mentre a seguire si terrà la consegna di sette Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, ad altrettanti cittadini del territorio particolarmente distintisi durante l'emergenza pandemica per meriti professionali, culturali e sociali.La cerimonia si concluderà con l'esecuzione di alcuni brani musicali a cura degli studenti del Liceo Musicale "Casardi" di Barletta.Un'ora prima, alle 10, a Trani, a cura dell'Amministrazione Comunale, il sindaco della città, Amedeo Bottaro, deporrà una corona nei pressi del monumento ai Caduti posto all'interno della villa comunale.