Festa della scuola: il Rotary premia 23 studenti da 100 e lode

Christian Quatela, Gabriele Di Perna, Eleonora Lapegna e Dario Vincenzo Povia sono gli studenti tranesi premiati nel corso della 58esima edizione della "Festa della Scuola", organizzata dal Rotary Club Trani nell'Auditorium dell'Istituto "Aldo Moro" a Trani di cui è dirigente scolatico il prof. Michele Buonvino, che ha visto assegnare riconoscimenti a 23 studenti, segnalati dai Dirigenti delle Scuole di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato e Trani, che hanno conseguito la votazione di 100/100 e lode agli esami di Maturità nello scorso anno.L'edizione appena conclusa ha avuto come filo conduttore il motto del Presidente Internazionale Shekhar Mehta "Servire per cambiare vite" e quello del Governatore del 2120° Distretto del Rotary Gianvito Giannelli "Ogni giorno ne vale la pena" ed infine quello del Presidente del Club Pasquale Vilella "Amici nel servire". E' proprio da questo che quest'anno il Presidente del Club Pasquale Vilella, è partito per rimodulare il format della manifestazione.Il Rotary Club di Trani, infatti, ha premiato i ragazzi con un attestato ed un dono ricordo (un orologio per i ragazzi ed un bracciale per le ragazze) ma ha pensato a "cambiare la vita dei neodiplomati" offrendo loro un corso sulla Leadership. Un'innovazione che segna una svolta in questo evento, ormai "storico" per il Rotary e per la comunità. Il corso di formazione, della durata di tre giorni e dal titolo "Essere Leader: le competenze per guidare se stessi e gli altri" sarà tenuto dal Dott. Salvatore Nardò, rotariano, formatore e coach professionista. Infine, i corsisti più motivati saranno candidati a partecipare, nel mese di marzo 2022, al R.Y.L.A. (Rotary Youth Leadership Awards) organizzato dal Distretto 2120 del Rotary International grazie alle Borse di Studio offerte dal Rotary di Trani e da alcuni soci del Club. Al centro dell'evento, una relazione sul tema "La postmodernità tra valore reale e valore percepito" tenuta dal Chiar.mo Prof. Francesco Giorgino, docente Luiss in Comunicazione e Marketing nonché Caporedattore centrale della redazione Interni del TG1.Con una festosa cerimonia di consegna dei premi agli studenti meritevoli si è conclusa la serata. Questi i nominativi degli altri ragazzi con le rispettive scuole di provenienzaQuatela Christian – I.I.S.S. "Sergio Cosmai" – TraniDi Perna Gabriele – I.I.S.S. "Aldo Moro" – TraniLapegna Eleonora – Liceo Classico "Francesco De Sanctis" – TraniPovia Dario Vincenzo – Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi" – TraniPertoso Giulia – I.I.S.S. "R. Lotti – Umberto I" (R. Lotti) – AndriaFerri Chiara – I.I.S.S. "R. Lotti – Umberto I" (I.T.A.) – AndriaSuperbo Marika – I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" – AndriaStea Giovanni – I.T.E.S. L.E.S: "Ettore Carafa" – AndriaCarlone Angelo – I.T.I.S. "Sen. Onofrio Jannuzzi" – AndriaLorusso Mariapaola – Liceo Classico "Carlo Troya" – AndriaTesse Alessandro – Liceo Scientifico "R. Nuzzi" – AndriaSciannamea Valentina – I.I.S.S. "Nicola Garrone" – BarlettaBarile Daniele – I.I.S.S. "Cassandro – Fermi – Nervi" (Fermi) – BarlettaPaparella Francesca – I.I.S.S. "Cassandro – Fermi – Nervi" (Nervi) – BarlettaTatò Maria Stefania – I.T.E. – Liceo Linguistico "Suore Salesiane dei Sacri Cuori" – BarlettaLamonaca Valeria Pia – Liceo Classico "A. Casardi" – BarlettaScardigno Andrea – Liceo Sciantifico "Cafiero" – BarlettaMaffei Valentina – I.T.E.S. "Giacinto Dell'Olio" – BisceglieMorgigno Bartolo – Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci£ - BisceglieValenza Francesco Cecilio – I.I.S.S. "A. Oriani – L. Tandoi" (Oriani) CoratoTalarico Vincenzo - I.I.S.S. "A. Oriani – L. Tandoi" (Tandoi) CoratoFerrante Francesco – I.T.E.S. "Padre A.M. Tannoia" – CoratoBalice Sarah – Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" – Corato