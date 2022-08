Festa patronale, ultimo giorno: stasera il rientro di San Nicola al Santuario di Santa Maria di Colonna

Terzo ed ultimo giorno di festeggiamenti in onore di San Nicola Pellegrino. Il programma di oggi:Ore 11,30 - Chiesa di San Nicolino – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rettore della Cattedrale Rev.do Can. Mauro Sarni e animata dalla Confraternita di San Nicola il Pellegrino.Ore 18.00 – Giro per le vie della città del Concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.Ore 18.30 – Piazza della Libertà – Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Guglielmo Spirito, OFM Conv., a seguire Vespri solenni officiati da Mons. Saverio Pellegrino.Ore 20.30 – Piazza della Libertà - Processione dell'immagine del Santo Patrono con l'intervento della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani, percorrendo via Mario Pagano, via Cavour, piazza Plebiscito, via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, molo Santa Lucia.Ore 21.00 - Piazza Quercia – Spettacolo luminario musicale realizzato dalla ditta "Faniuolo". Lo spettacolo verrà riproposto ad intervalli di un'ora circa.Ore 21.30 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Imbarco del Santo Patrono sul motopeschereccio "MARIACHIARA DAIANA" di Patrizio Tedeschi, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani, per il ritorno al Santuario di Santa Maria di Colonna, accompagnato da un'artistica attrazione pirotecnica eseguita dalla ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN).Ore 22.30 - Piazza Quercia – Intrattenimento musicale "DJ SET" a cura di artisti locali.Ore 22.00 - Lungomare Cristoforo Colombo - Arrivo del Santo Patrono presso il Lido A.N.M.I., accolto dai fedeli, dal Gruppo soci A.N.M.I. e dall'associazione sub "Amici del Mare" per il rientro al Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 23,00 - Piazzale di Santa Maria di Colonna – Concerto del gruppo musicale "NICO SOUL QUARTET".