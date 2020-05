Festeggiamenti di San Nicola il Pellegrino, ecco il programma

Tutto pronto per i festeggiamenti di San Nicola il Pellegrino. Quest'anno, tuttavia, a cause delle restrizioni causate dall'emergenza Coronavirus si limitano alle sole celebrazioni eucaristiche. Si comincia il 30 maggio con il solenne triduo. Alle ore 18, apertura ai fedeli della chiesa di transito di San Nicolino per la preghiera personale. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta tv. In foto tutto il programma e le info.