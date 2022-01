Fiamme in via Angelo De bramo nella notte: una macchina incendiata

La notte in via Angelo De Bramo è stata caratterizzata da un incendio a una automobile.L'allarme ha fatto accorrere i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.Sul posto sono poi accorse le forze dell'ordine.Ignote le cause dell'incendio; sembra che non ci sia nessun danno a altre macchine o persone.Seguono aggiornamenti