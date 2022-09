Fidelity day, rinnovato il sodalizio tra il Rotary Club Trani e i suoi soci

Riconoscere e valorizzare l'impegno e la significativa partecipazione dei Soci alle attività del Club di Trani: questo lo scopo della seconda edizione del Fidelity Day che si è svolta nei giorni scorsi presso la sede del Club.Una serata davvero speciale per valorizzare la fedeltà dei Rotariani del Club di Trani agli ideali di servizio che connotano il sodalizio, costituito a Chicago dal fondatore Paul Harris, nel lontano 1905. Presenti alla cerimonia Autorità Rotariane, Rotaractiane, Socie e Soci Rotariani con gentili consorti e graditi ospiti, ai quali sono stati rivolti, dopo il tocco della campana e l'onore alle bandiere, i saluti di rito.Presenti l'Assistente del Governatore per la zona 5, Ruggero Laporta, i PDG Sergio Sernia e PDG Beppe Volpe. Un saluto affettuoso è stato rivolto al Presidente incoming del Club, Gino Mastrapasqua.Pregevole relatore della serata, l'Istruttore Distrettuale, il PDG Giuseppe Seracca Guerrieri.In apertura, dopo i saluti di rito, il Presidente del Club, Pietro de Luca Tupputi Schinosa, con un breve intervento introduttivo, ha annunciato alla platea l'ingresso di due nuovi Soci , l'ing. Luigi Mascolo e il dott. Luca Federico Di Bari, entrambi presentati, con i migliori auspici, dalla Socia Monique de Luca Tupputi Schinosa.E' seguita la cerimonia di consegna delle targhe alle Socie e ai Soci che, per il corrente anno rotariano, si sono distinti per aver raggiunto ragguardevoli traguardi di fedeltà al Club, intesa come fedeltà allo spirito di servizio - a favore delle nostre Comunità vicine e lontane - che deve ispirare il modus operandi di ogni Rotariano. Di seguito i nominativi delle Socie e dei Soci premiati (in ordine alfabetico): Lucio De Benedictis, Cinzia Falco, Domenico Franco, Raniero Mignini, Mauro Minervini, Donato Rossi, Angela Tannoia e Riccardo Tedeschi.E' stata quindi ceduta la parola al relatore della serata, l'Istruttore Distrettuale, il PDG Giuseppe Seracca Guerrieri, che ha tenuto una relazione profonda e pregnante dal titolo "L'importanza di Essere Rotariano", nel corso della quale, in primis, ha richiamato l'attenzione della platea sulla "vocazione" a rispettare gli ideali rotariani. Ha sottolineato, altresì, il valore della partecipazione fattiva e della concreta disponibilità, sempre connotate dalla volontà, che deve animare ogni Rotariano, di "donare" il proprio tempo.Il PDG Giuseppe Seracca Guerrieri, infine, rilevato non solo gli effetti benefici che il Rotary produce sulle Comunità ma gli effetti che il Rotary produce sugli stessi Rotariani, valorizzandone e qualificandone non solo la dimensione relazionale ma anche professionale.Dopo le conclusioni dell'Assistente del Governatore, Ruggero Laporta, il tocco della campana da parte del Presidente, Pietro de Luca Tupputi Schinosa, ha segnato la conclusione dell'emozionante serata che ha inteso sottolineare il servizio delle Socie e dei Soci del Rotary Club di Trani affinchè - come invita a fare la Presidente Internazionale, Jennifer Jones - si possano "trasformare i sogni in realtà".