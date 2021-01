Finalmente il vaccino al Pta di Trani: arrivate centocinquanta dosi

«Sicuramente molta emozione, densa della voglia di sconfiggere il virus per tornare alla vita che avevamo prima»: è la dichiarazione a caldo di Antonio Marolla, infermiere tra i centocinquanta operatori sanitari in servizio presso il Presidio territoriale Assistenziale di Trani che questa mattina sono stati sottoposti alla somministrazione della prima dose di vaccino. Consapevoli di tutte le reazioni possibili firmate in una informativa, gli operatori hanno espresso la loro felicità nel ricevere il vaccino che rappresenta un passo verso la normalità. Ricordiamolo, il vaccino ha efficacia solamente una settimana dopo il richiamo, che viene effettuato a distanza di 21 giorni dalla prima inoculazione.Le prime dosi erano arrivate nella Bat il 27 dicembre: in quell'occasione erano stati vaccinati ad Andria alcuni medici ed operatori di Trani. Ora a distanza di due settimana, il vaccino è finalmente arrivato anche al San Pellegrino per la gioia e contentezza di tutti. La campagna vaccinale continuerà anche nelle prossime settimane.