Fitto a Trani con il candidato al consiglio regionale Emanuele Tomasicchio

Sono i giorni di massimo fermento per la campagna elettorale in Puglia. Nella città di Trani è giunto per incontrare elettori e militanti il candidato alla presidenza della regione Raffaele Fitto: al suo fianco il candidato al consiglio regionale, il tranese Emanuele Tomasicchio, che ha partecipato all'incontro pubblico presso il comitato di Forza Italia in via Zanardelli, insieme al senatore Dario Damiani.Al centro del dibattito i contenuti del programma elettorale della coalizione di Fitto e in particolare il tema della sanità, del diritto alla salute, e ulteriori passaggi su altri argomenti di grande attualità come turismo e lavoro giovanile.«Ho il dovere di chiarire ai cittadini tranesi cosa prevedeva il piano di riordino ospedaliero di Fitto (141 posti letto); quello di Vendola (64 posti letto); quello «deleterio» del presidente uscente Emiliano (0 posti letto con la relativa chiusura del Pronto soccorso cittadino) - ha dichiarato Tomasicchio -. Basta con le chiacchiere e la demagogia dell'attuale governo regionale, è giunta l'ora di cambiare!».