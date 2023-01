Fitto casa, precisazioni sul ruolo di intermediazione dei Caaf

Si ricorda che fino alle ore 12 di venerdì 17 febbraio 2023 sulla piattaforma dedicata "Resettami" è possibile compilare la domanda di contributo integrativo per il pagamento di canone di locazione (Fitto Casa). Cosi come già scritto in precedenti comunicazioni, si ribadisce che i richiedenti il bonus affitto, possono far riferimento all'intermediazione di un qualunque CAAF o patronato territoriale che, con opportuna delega dell'utente interessato, trasmetterà l'istanza online su piattaforma dedicata "Resettami".Si precisa pertanto che qualsiasi CAAF o Patronato territoriale può, a propria insindacabile discrezione, scegliere di supportare l'utenza nell'approccio alla procedura di presentazione telematica tramite sistema di identità digitale (SPID) della domanda e che, laddove si fa riferimento a "Caaf Convenzionati" si intende richiamare quelle realtà che, collaborando da anni con l'Amministrazione per la richiesta di altri sussidi, sono state consultate in prima battuta in quanto ritenute un prezioso riflesso delle esigenze della comunità tranese nonché espressione immediata di tutto quanto potesse alimentare lo spirito di collaborazione con l'Amministrazione ad esclusivo vantaggio della collettività interessata alla partecipazione al bando.