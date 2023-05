Forte vento, grosso ramo finisce sui cavi della rete ferroviaria

Altro intervento questa mattina in via De Robertis

Non solo l'abbattimento di pini in via Zara. Questa mattina gli operatori del verde pubblico sono intervenuti in via de Robertis a causa della caduta di un grosso ramo di uno degli alberi del Parco Petrarota e finito sui cavi della rete ferroviaria. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ha chiuso l'area al traffico in attesa dei lavori di rimozione: la circolazione ha subito inevitabili rallentamenti ma fortunatamente senza alcun grave conseguenza.