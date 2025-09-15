Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione

Avviso Apertura Offerta Documento PDF

L'immobile comunale sottostante il camminamento del Fortino di Sant'Antonio, di grande pregio storico, è stato recentemente oggetto di cronaca a causa di ripetuti ingressi abusivi che ne hanno evidenziato lo stato di abbandono e la vulnerabilità. Ora per questo spazio si apre un capitolo nuovo e decisivo: quello della sua riqualificazione. Il primo passo ufficiale sarà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte di chi si è candidato a prenderlo in concessione, una attività che si terrà martedì 16 settembre 2025, alle ore 09:30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, si svolgerà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte relative all'affidamento in concessione dell'immobile comunale situato in via Tiepolo, sotto il camminamento del Fortino di Sant'Antonio.Alla procedura, condotta da un'apposita commissione di gara, potranno assistere gli operatori economici che hanno presentato un'offerta o persone da loro delegate. Si tratta di un momento chiave che risponderà alla curiosità della cittadinanza, interessata a conoscere i progetti di valorizzazione proposti e, soprattutto, il nome del soggetto che si aggiudicherà la gestione di questo luogo di grande valore storico e paesaggistico.