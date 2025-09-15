Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione. <span>Foto credits</span>
Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione. Foto credits
Enti locali

Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione

Martedì 16 settembre la seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute per l'affidamento dell'immobile

Trani - lunedì 15 settembre 2025
L'immobile comunale sottostante il camminamento del Fortino di Sant'Antonio, di grande pregio storico, è stato recentemente oggetto di cronaca a causa di ripetuti ingressi abusivi che ne hanno evidenziato lo stato di abbandono e la vulnerabilità. Ora per questo spazio si apre un capitolo nuovo e decisivo: quello della sua riqualificazione. Il primo passo ufficiale sarà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte di chi si è candidato a prenderlo in concessione, una attività che si terrà martedì 16 settembre 2025, alle ore 09:30, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, si svolgerà la seduta pubblica per l'apertura delle offerte relative all'affidamento in concessione dell'immobile comunale situato in via Tiepolo, sotto il camminamento del Fortino di Sant'Antonio.

Alla procedura, condotta da un'apposita commissione di gara, potranno assistere gli operatori economici che hanno presentato un'offerta o persone da loro delegate. Si tratta di un momento chiave che risponderà alla curiosità della cittadinanza, interessata a conoscere i progetti di valorizzazione proposti e, soprattutto, il nome del soggetto che si aggiudicherà la gestione di questo luogo di grande valore storico e paesaggistico.
Avviso Apertura OffertaDocumento PDF
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica Politica Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica Liquidati 1.476 euro a un consigliere per le sedute del II trimestre. Il pagamento non era stato effettuato per un "mero errore materiale"
Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori Dal 17 settembre si riparte con altre attività fino a dicembre
Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale Associazioni Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale Oggi in Villa Comunale il baskin, il basket dove le differenze diventano una ricchezza per tutti
Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti" Politica Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti" Intervista esclusiva all’avvocato sulle regionali e sulle prossime amministrative
Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie I proprietari devono adottare le misure di eradicazione previste dal Regolamento europeo
"Via Roberto Visibelli", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio" Politica "Via Roberto Visibelli", il parere del V. Sindaco Fabrizio Ferrante: "Favorevole in linea di principio" Il Vice Sindaco commenta la proposta di FdI: "Il riconoscimento alle figure storiche è un segno di maturità, ma la valutazione della richiesta seguirà il percorso amministrativo previsto"
A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria Religioni A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria Appuntamento domani sera nella pinetina della parrocchia Madonna delle Grazie
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" Attualità "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica
15 settembre 2025 Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica
Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani
15 settembre 2025 Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani
Bortkiewicz, una prima europea a Trani
15 settembre 2025 Bortkiewicz, una prima europea a Trani
Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro
14 settembre 2025 Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro
Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»
14 settembre 2025 Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»
Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
14 settembre 2025 Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva
14 settembre 2025 È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva
Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025
14 settembre 2025 Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025
Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati
14 settembre 2025 Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati
A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”
14 settembre 2025 A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.