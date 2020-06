Forza Italia e associazione Buongoverno per Trani: c'è l'intesa

A seguito di una proficua interlocuzione tra Forza Italia Trani e l'Associazione il Buongoverno per Trani, si è giunti alla decisione che la suddetta Associazione confluisca all'interno del Partito con l'obiettivo di condividere il percorso politico anche in vista delle imminenti elezioni amministrative a sostegno del candidato Sindaco del centro destra Prof. Avv. Filiberto Palumbo.Persone, Donne e Uomini, dal comune sentire, dal medesimo bagaglio politico, culturale ed etico non possono che andare insieme verso un'unica meta che è quella di riportare Trani in quella posizione di prestigio che la storia le impone. I due movimenti politici faranno confluire nel centro destra i loro programmi e daranno slancio, forti della loro esperienza, alla campagna elettorale.L'intesa trova fondamento, tra le altre cose, anche nell'idea di rilanciare l'economia di una Città già provata da anni di amministrazione miope e non lungimirante e che ora dovrà affrontare la crisi economica che si preannuncia come la più dura dal dopo guerra ad oggi. Servirà, allora, proporre misure adeguate a sostegno di una realtà, quale quella di Trani, che si poggia sulla piccolissima, piccola e media impresa.Il direttivo di Forza Italia risulta così composto:Alfonso Mangione (Coordinatore)Giuseppe Laricchia (Vice Coordinatore)Pasquale De Toma (Capo Gruppo Consiliare e Consigliere Provinciale)Silvio BaldassarreAnna FiglioliaPaola MauroLuca Volpe