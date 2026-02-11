Pasquale De Toma
Forza Italia Trani sceglie Pasquale De Toma: è lui il candidato Sindaco per il 2026

Il Direttivo cittadino vota all'unanimità il capogruppo azzurro. Il Segretario d’Addato: «Una scelta di coerenza e radicamento, ora il confronto con la coalizione»

Trani - mercoledì 11 febbraio 2026 16.41 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Sergio d'Addato Segretario cittadino-Forza Italia Trani

"In riferimento alle voci che da giorni vengono pubblicate su social e su testate giornalistiche, si comunica che il Direttivo Cittadino Forza Italia Trani, nel corso della riunione tenutasi in data 19/01/2026 ha designato all'unanimità la candidatura a Sindaco della Città di Trani, alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel mese di maggio 2026, Pasquale De Toma, attuale capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, impegnando il Segretario Cittadino a comunicare tale decisione, nell'ambito della coalizione cittadina di centro-destra.

La sua designazione deriva dal suo percorso, coerente e leale di oltre 26 anni, di impegno politico nel partito, ricoprendo diversi ruoli istituzionali, come testimoniano la sua presenza ininterrotta dal 1999 a tutt'oggi attraverso le 6 elezioni in Consiglio Comunale nel 1999 - 2003 - 2007 - 2012 - 2015 - 2020 e l'elezione come Consigliere Provinciale nel 2018 fino al 2021 ricoprendo nel 2019 il ruolo di Presidente f.f. della Provincia Bat; sempre e comunque dalla stessa parte, forte anche di un importante impegno nel volontariato cittadino e di un radicamento sul territorio attraverso il continuo con associazioni, enti e realtà di qualunque settore della vita pubblica.

