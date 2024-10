Pasquale De Toma: "Parco di via delle Tufare, tra degrado, abbandono e malfuzionamento:"Trani merita tutto questo?"

In un lungo post sulla sua pagina Facebook Pasquale De Toma ha descritto le gravi criticità rilevate anche nel confronto con le forze dell'ordine nel parco di via Delle tufare: una situazione che descrive simile purtroppo a molte altre in Città. Tra telecamere rotte o inadeguate, sterpaglie, tombini divelti, sporcizia, la situazione appare sempre più pesante per la comunità cittadina.Lo pubblichiamo integralmente.la situazione è fa mentre ero in un panificio in via delle Tufare una signora mi avvicina e mi dice:"Consigliere, ma ha visto in che condizioni è il parco qui accanto ?"A seguito di tale sollecito, ho effettuato due sopralluoghi uno diurno e l'altro serale.Il risultato è quello che si può ben evincere dal video e dalle foto:• In sintesi, il prato e ormai inesistente con la presenza solo di erbacce selvatiche;• alcuni alberi secchi;• residui di cibo e di imballi per la loro consumazione presenti sopra e sotto i tavoli delle aree attrezzate presenti;• i bidoncini per i rifiuti, appesi ai paletti, stracolmi di rifiuti e alcuni divelti che giacciono in prossimità;• i muri, che delimitano il piccolo anfiteatro, imbrattati con scritte di vario genere...• diversi tombini rotti e quindi pericolosi;• quattro telecamere posizionate delle quali, dopo un riscontro brevi vie avuto con la Polizia Municipale, due rotte e delle due funzionanti una inutile alla identificazione di eventuali soggetti;• dei quasi 30 corpi illuminanti, compresi quelli che dovrebbero illuminare la Madonnina presente fra due condomini, ne sono accesi solo 4, con grave disagio da parte dei residenti per situazioni di grave insicurezza nelle ore serali;• una colonnina che, per quanto richiamato dalla sigla riportata in foto, sarebbe destinata alla ricarica delle macchine elettriche ma che ad oggi risulta non aver mai funzionato.Qualcuno della attuale Amministrazione è al corrente della situazione di degrado, di abbandono e di malfunzionamento in generale di Parco delle Tufare ?"