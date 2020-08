Vent'anni di militanza politica sul territorio, Pasquale De Toma ufficializza la sua ricandidatura a consigliere comunale

Dopo oltre vent'anni di militanza politica attiva sul territorio, Pasquale De Toma ufficializza la sua ricandidatura a consigliere comunale per le prossime consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre nella lista di Forza Italia. Il ruolo di consigliere comunale ha consentito a Pasquale De Toma di costruire nel tempo un rapporto con la collettività, le associazioni, le realtà sociali - in particolare quelle che vivono le difficoltà di situazioni "ai margini", che è diventato un impegno costante al servizio dei cittadini."Il bene della mia Città, ma anche dell'intero territorio - del quale ho potuto conoscere più a fondo le potenzialità, le possibili sinergie e nuovi spiragli per il futuro durante i mesi di presidenza della Bat - costituiscono per me un senso di responsabilità profonda ", ha dichiarato De Toma. "Pertanto corro ancora in un ruolo nel quale essere anello di collegamento tra l'amministrazione e la gente comune costituisce per me un dovere morale, che è parte integrante della mia vita, ma anche un privilegio, visto l'affetto e la fiducia che ogni giorno riscontro in tanti miei concittadini che hanno visto in me coerenza, serietà, impegno e onestà".