Morte di Silvio Berlusconi: il ricordo di Pasquale De Toma

Il capogruppo consiliare di Forza Italia Trani Pasquale De Toma, anche a nome della sede territoriale del partito, ha pubblicato oggi sul suo profilo facebook un ricordo di Silvio Berlusconi, morto ieri all'età di 86 anni: un ricordo affettuoso nei confronti della persona e che esprime una stima immutata nel tempo dell'uomo politico. Lo pubblichiamo integralmente.CIAO, PRESIDENTEHo conosciuto il presidente Berlusconi tanti anni fa, nel primo di quella lunga serie di incontri che furono organizzati in occasione delle elezioni regionali del 2000.Ricordo la mia emozione, un timore quasi reverenziale al pensiero di incontrare una persona che consideravo di altissimo calibro e spessore.Bastò poco - il suo sorriso rassicurante e amichevole, la sua capacità di mettere davvero a proprio agio chiunque gli fosse accanto - che quel timore sparì; e nelle parole che ci scambiammo, dopo che mi ebbe autografato il suo libro, sembrava davvero ci conoscessimo da sempre.Occasione che si è poi ripetuta diverse altre volte, delle quali ricordo in particolare una cena nel 2015 durante la quale avevamo avuto modo di dialogare a lungo con grande serenità di questioni nazionali e locali.Lo ricordo come una persona estremamente gentile, dotato di un innato carisma e di una straordinaria empatia: un ricordo innanzitutto della persona, dunque, che va oltre l' ammirazione per l'imprenditore , il politico, l'uomo di Stato; ma che allo stesso tempo mi rende orgoglioso di appartenere ormai da ventiquattro anni al partito che aveva fondato nel lontano 1994.Da quella visione e quell'ideale, di fatto, non mi sono mai allontanato, anche nei momenti più delicati della storia di Forza Italia, da quei valori politici che avevo scelto di perseguire e da un leader nel quale ho sempre continuato ad avere fiducia.Amore autentico per il Paese, lealtà, coerenza, alte capacità creative, lungimiranza politica: le sue doti, la sua eredità, sono valori a mio avviso da considerare come basi, pilastri per il futuro del nostro impegno sul territorio.Valori che con me, il più "anziano" esponente di Forza Italia sul territorio, sono certo di poter condividere con Alfonso Mangione, coordinatore cittadino, con Pinuccio Laricchia, vice coordinatore provinciale, con il partito tutto di Trani e con quanti hanno riconosciuto nella visione di questo imprenditore dagli orizzonti ampi, che oggi salutiamo con grande affetto, la possibilità di vivere in un Paese migliore.Buon viaggio Presidente...e grazie.Pasquale De TomaCapogruppo ConsiliareForza Italia Trani