Foto, autografi e tanti sorrisi: il post concerto di Bersani

A Samuele Bersani Trani è piaciuta davvero tanto e non solo per le bellezze architettoniche. Tanto che ieri, a termine del concerto in Cattedrale, il cantautore riminese ha deciso d'intrattenersi nella città che l'ha ospitato andando a cena col suo entourage a Cottura Media, l'hostaria in piazza Cesare Battisti. Tra piatti tipici locali e specialità della casa, Bersani, come rivela lo staff del locale, si è dimostrato una persona affabile e "alla mano", come diremmo da queste parti, tanto da non tirarsi indietro a scatti e autografi con tutti i presenti. Del resto, l'artista aveva dimostrato un certo affiatamento col pubblico già durante il concerto, tanto da intrattenersi tre quarti d'ora dopo lo spettacolo per salutare fans e ammiratori accorsi dietro le quinte per salutarlo. Grandi sorrisi, baci e abbracci: Samuele Bersani ha fatto breccia nel cuore di tutti, rivelandosi un'artista di grande umiltà. Alla prossima!