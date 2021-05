Fra Bisceglie e Molfetta il nuovo ospedale del Nord barese, Trani ancora esclusa

"Un'audizione congiunta della prima e della terza commissione servirà a completare il giro d'orizzonte sulla realizzazione di un nuovo ospedale del Nord Barese".Questo è quanto comunicato da una agenzia della Regione Puglia dalla quale si apprende che "Il punto sulla situazione è stato richiesto dal consigliere Francesco La Notte. I fondi sono individuati in una delibera della Regione Puglia del gennaio 2019 e il direttore del Dipartimento regionale alla salute, Vito Montanaro, sarà presto a Roma per avere garanzie sull'iter del finanziamento di un intervento prioritario"."A fine maggio qualche notizia esatta - continua la nota -. Una conferenza di servizi dei sindaci ha individuato l'area dove dovrebbe sorgere: 20 ettari ricadono a Bisceglie, una piccola parte a Molfetta. A servizio di un bacino di 235mila abitanti, tra due province, Bari-Bat e che non hanno un grande ospedale di riferimento, la struttura è molto importante per il territorio Nord Barese, hanno fatto presente i consiglieri La Notte e Saverio Tammacco."Il direttore generale dell'Asl di Bari Antonio Sanguedolce - conclude l'agenzia regionale - ha dato conferme su servizi e reparti, i concorsi per le figure apicali saranno accelerati ed è in corso quello per anestesisti. Non hanno dato risultati efficaci gli avvisi pubblici per specialisti, specializzandi o anche medici non specialisti, ma l'Asl cerca di reclutare operatori con ogni forma contrattuale. C'è l'impegno a fare il possibile per tamponare una situazione di emergenza, aggravata dalla pandemia. Il direttore del Dipartimento può proporre eventuali compensazioni interaziendali, per cercare di sopperire alle creanze".