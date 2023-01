Franco Pansitta e il suo Leone a Tali e quali: chapeau! per ironia, spirito e signorilità

"Ciao Trani!" è riuscito a farsi ambasciatore della propria Città benché alla sua esibizione siano stati concessi davvero (troppo) pochi secondi . L'apparizione di Franco Pansitta era stata notata subito in modo divertito da Panariello, con quella parrucca , gli occhiali e la maglietta che omaggiavano il re del pop trash tranese, e ne ha richiamato l'attenzione a Carlo Conti "Carlo?!? Guarda chi c'è?!??"In una parodia di "sex bomb" ha citato la nuova moda dei vermi in cucina, il luogo comune dei "terroni" emigrati al nord in un "Expo Expo" che è stata inabissata troppo presto da quell'ascensore , e c'è da dire, da una delle giurate e dallo stesso Conti in maniera non proprio educata e professionale.Ma Pansitta in quei pochi secondi ha portato allegria, ironia , il grande amore per la sua Trani e l'affetto e l'ammirazione per Leone di Lernia. E anche una prova di grande signorilità, nel sorvolare sulla sua pagina FB su comportamenti discutibili ma ringraziando chi l'ha supportato e atteso fino a tarda sera:"...ci ho provato!e comunque grazie di vero cuore a tutti VOI che mi avete supportato e soprattutto aspettato fino a tardi per ...pochi secondi"Citando proprio chi ha dimostrato irrispettosità, (proprio la veterana dello spettacolo italiano nella giuria) , diciamo noi: Chapeau, Franco!