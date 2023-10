Fumo in città, probabile origine del rogo vicino al Ponte Romano

Un odore pungente di plastica bruciata ha invaso ieri la Città di Trani. Tante le ipotesi circolate tra residenti e passanti del centro, dove intorno alle 20 circa si è cominciato ad avvertire fortemente delle emissioni odorigene.Le segnalazioni sono arrivate, a partire da via Imbriani, fino a piazza Plebiscito, da Piazza Libertà e da via Mario Pagano.In una delle zone segnalate, alle spalle della ferrovia, nella zona dell'ex Hotel Trani, dopo un sopralluogo svolto stamattina sono stati individuati i resti di diversi rifiuti bruciati, in una situazione di degrado totale in tutta l'area.Da un primo sguardo sembrerebbe trattarsi non solo di rifiuti "domestici" ma anche di materiale di risulta industriale.