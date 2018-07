Fuori Museo, cresce l'attesa per il concerto di Riki in Piazza Duomo

A salire sul palco del cartellone estivo targato Fondazione S.E.C.A., con la Città di Trani e la preziosa collaborazione di Fondazione Megamark e Università LUM Jean Monnet, sarà il tanto atteso Riki con il suo "Riki in Tour" che, dopo aver conquistato il settimo disco di platino con "Polaroid" (certificazioni FIMI/GfK Italia), si esibirà dal vivo in piazza Duomo a Trani domani, domenica 22 luglio, alle 21.Il tour estivo è il coronamento di una stagione meravigliosa: a soli 12 mesi dal suo debutto Riki ha infatti al suo attivo sette dischi di platino, tre per l'EP "Perdo le parole", uno per il singolo "Perdo le Parole", due per il cd "Mania, uno per il singolo "Polaroid" oltre a tre dischi d'oro rispettivamente per il singolo Polaroid, Se Parlassero di noi e Sei Mia.Dopo il sold out della stagione invernale, con più di 80 mila biglietti venduti, che gli è valso anche il Wind Music Award 2018 per il live d'oro, Riki torna a cantare dal vivo per far sognare i suoi fans in giro in giro per l'Italia, fino in puglia, in una delle piazze più belle della penisola.Riccardo Marcuzzo, classe 1992 è nato a Milano. Da sempre innamorato delle arti rappresentative, studia recitazione, poi canto (vincendo diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro) e si dedica al design, studiando allo IED di Milano. Cantautore rivelazione dell'edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, si aggiudica la vittoria della categoria cantanti. L'estate di Fuori Museo 2018 continuerà ad ardere per tutto il mese di agosto, in cui si alterneranno ulteriori artisti da capogiro a partire da Sting e Shaggy il 4 agosto, per continuare con Francesco De Gregori il 20, Fabrizio Moro il 21, Enrico Brignano il 23 e i Gen Verde per la serata conclusiva della terza stagione della rassegna venerdì 24.