Cronaca

Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro

Nessun ferito, lievi rallentamenti per chi si immette sull'uscita

Trani - lunedì 22 settembre 2025 15.11
"Una lunga frenata e poi un forte botto": così alcuni inquilini dei palazzi che fiancheggiano la 16 bis . L'episodio è avvenuto dopo le 14,30 e fortunatamente non sembra ci siano danni a chi guidava il furgone nè ad altri automezzi in transito. Si presumerebbe una perdita di controllo del mezzo prima di svoltare versi l'uscita. Traffico regolare ma appena rallentato per le auto che imbocca o lo svincolo. In molti testimoniano l'alta velocità con cui spesso le auto e i mezzi pesanti si immettono nello svincolo, ma in questo caso non si conosce la dinamica dell'incidente.
