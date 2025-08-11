Polizia
Cronaca

Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato

Sequestrati strumenti da scasso e individuati grazie a videosorveglianza e perquisizioni

Trani - lunedì 11 agosto 2025 8.55
La Polizia di Stato, nell'ambito di mirati servizi volti a contrastare il furto di veicoli, ha tratto in arresto due persone sospettate di aver rubato un'autovettura ed un ciclomotore.

Gli operatori del Commissariato di Trani, nell'espletamento dei consueti controlli notturni, hanno notato un uomo con fare sospetto nelle vicinanze di un veicolo parcheggiato nel centro cittadino. Il soggetto, noto pregiudicato per reati contro il patrimonio, alla vista degli operatori di Polizia, si è dato invano alla fuga e, dopo essere stato bloccato, è stato sottoposto a perquisizione ed identificazione.

A seguito degli accertamenti, in cui è emersa la manomissione del sistema di apertura del veicolo e la presenza di un grimaldello artigianale nel nottolino di accensione dell'autovettura, a sua volta sequestrato, l'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Sempre nell'ambito del contrasto ai reati contro il patrimonio, il G.I.P. del Tribunale di Trani,
accogliendo le richieste della locale Procura della Repubblica ed all'esito dell'attività investigativa posta in essere dal Commissariato di Trani, ha disposto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, sospettato di essersi impossessato di un ciclomotore parcheggiato nella zona portuale.

Gli investigatori del locale Commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica, all'esito di specifici accertamenti e grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato il presunto autore, nonché la bicicletta utilizzata per recarsi sul luogo dell'evento e gli indumenti indossati dallo stesso, successivamente rinvenuti nella sua abitazione nel corso della perquisizione.

Si precisa che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che l'indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili
