Furti nelle campagne tranesi (e non): è allarme

Uno dei pochi settori lavorativi quasi per nulla fermato dalle strette dovute al Covid 19 e' quello agricolo. Ma a fronte di questa "consolazione", c'e' una situazione di disagio e pericolo, prodotta indirettamente dal virus "blocca tutto". Sono in forte aumento i furti nei terreni in campagna. Non solo a Trani ma anche nel resto della Bat e nella provincia di Bari.A denunciare la situazione a Traniviva e' un addetto ai lavori che sfoga tutto il suo risentimento: "Per fortuna in campagna si continua a lavorare, nonostante il brutto momento, ma per via della mancanza di passaggio di gente e automezzi, i ladri approfittano dello stato di quiete assoluta, per operare indistrurbati, appena si rendono conto di poter avere accesso ai poderi. Hanno rubato di tutto". Facciamo dunque un richiamo alle autorita' perche' cerchino di sorvegliare in modo piu' capillare le zone di campagna, specialmente in questo delicato momento.