Furto al Sacro al Cuore, la proposta di Di Leo unisce il Consiglio: «Documento congiunto per condannare il gesto»

La Conferenza dei Capigruppo accoglie l’iniziativa del consigliere della Lega

Trani - sabato 30 agosto 2025 14.02
In riferimento al grave episodio avvenuto presso la Chiesa del Sacro Cuore di Trani, dove ignoti hanno sottratto un prezioso bassorilievo dall'altare, la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale esprime profondo sconcerto e ferma condanna per un gesto che offende non solo un luogo sacro, ma l'intera comunità cittadina.

Nel ribadire la nostra vicinanza al sacerdote, alla comunità parrocchiale e ai tanti fedeli che frequentano e custodiscono quel luogo di culto con dedizione, vogliamo sottolineare quanto le chiese rappresentino un patrimonio culturale, spirituale e identitario di valore inestimabile per tutta la città.

Accogliamo con spirito unitario e costruttivo la proposta avanzata dal consigliere Gianni Di Leo, e abbiamo avviato la stesura di un documento congiunto che esprima pubblicamente solidarietà e sdegno per quanto accaduto. Tale iniziativa mira a rafforzare il senso civico e la coesione istituzionale, affinché simili atti non trovino mai spazio in una comunità sana e responsabile.

In merito alle questioni operative legate alla sicurezza urbana e agli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti in zona, riteniamo doveroso precisare che ogni valutazione e azione in tal senso compete alle forze dell'ordine e alla magistratura, alle quali va il nostro pieno rispetto e sostegno. L'Amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, si conferma disponibile a collaborare con le autorità preposte per contribuire all'accertamento dei fatti.

Ci auguriamo che da questo episodio emerga una risposta ferma, coesa e civile da parte di tutte le forze politiche e sociali della città. Solo attraverso l'unità e il rispetto reciproco si può preservare il valore del nostro patrimonio comune e la serenità della nostra comunità.
