Furto con scasso in un negozio su Corso Vittorio Emanuele

Hanno letteralmente sfondato la vetrina del negozio per pochi centinaia di euro. È l'ennesimo furto che si consuma in città in pieno centro cittadino: ci riferiamo a Officine119 Store su corso Vittorio Emanuele.I ladri hanno portato via, a detta del proprietario che ha denunciato pubblicamente l'accaduto sulla pagina FB del negozio, una refurtiva da poche centinaia di euro. All'arrivo della vigilanza notturna i malviventi si erano già dileguati. Qualche dettaglio in più si potrà ricavare dalle immagine delle telecamere di videosorveglianza già al vaglio degli inquirenti.Quello verificatosi questa notte del resto non è un episodio isolato, segno che le restrizioni imposte dal Covid non scoraggiano l'azione dei ladri ma bensì l'alimentano.